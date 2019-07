Matthias Schweighöfer wird zum Zombiejäger

Selbst am (verlängerten) Wochenende der ComicCon kommen nicht alle heißen Film- und Streaming-News aus San Diego. Auf Instagram veröffentlichten die Stars von "Army of the Dead" das erste Ensemble-Bild des Zombie-Actioners. Mit dabei: Romcom-Spezialist Matthias Schweighöfer.

"Lernt die Gang kennen", schrieb der Deutsche. "Wir sind damit beschäftig, Zombies zu töten. Haben es nicht zur ComicCon 2019 geschafft."

"Army of the Dead" ist der erste Film von Zack Snyder ("Watchmen", "300", "Batman vs. Superman") nach einer längeren Auszeit und soll im kommenden Jahr auf Netflix erscheinen. Der Streifen handelt von einer Söldner-Truppe, die einer postapokalyptischen, von Untoten überrannten Welt einen Raubzug durch Las Vegas planen.

Neben Matthias Schweighöfer werden unter anderem Dave Bautista ("Guardians of the Galaxy"), Garret Dillahunt ("Hand Of God"), Nora Arnezeder ("Safe House"), Raúl Castillo ("Atypical"), der Stuntman Richard Cetrone und der Comedian Chris D'Elia in "Army of the Dead" zu sehen sein.

