Michelle Hunziker macht jetzt schrillen Aggro-Rap

Am 16. Mai präsentiert die 42-Jährige die Casting-Show "All together now" im italienischen Fernsehen. Das besondere Extra des Formats: Die Teilnehmer müssen ihr Gesangstalent vor gleich einhundert Juroren unter Beweis stellen. Welche Art von Performance dabei gefragt sein könnte, demonstriert Michelle Hunziker in einem Hip-Hop-Video.

Zwischen den italienischen Rap-Einlagen gibt es auch immer wieder deutsche Textpassagen. "Ich bin wieder da, aber war nie weg. Verpiss dich, oder hör mir einfach zu", knurrt Hunziker etwa und kündigt schließlich großspurig an: "DJ Enzo macht dir die Schnauze kaputt." Am Ende bellt die Sängerin und Moderatorin sogar.

Ihr Ehemann Tomaso Trussardi (36) und ihre Tochter Aurora (22) haben Gastauftritte in dem Clip. Auf Instagram lässt Hunziker dann noch die besten Outfits aus dem Video Revue passieren:

