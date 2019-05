Mit Annika ist das Leben ein Ponyhof

Das Glück dieser Erde liegt tatsächlich auf dem Rücken der Pferde – zumindest bei ATV. Zum 16. Mal wird ab Mittwoch (20.15 Uhr) bei "Bauer sucht Frau" das Heubett für Liebeshungrige aufgeschüttelt.

Einen freien Platz an ihrer Seite hat auch Annika (33) zu vergeben. Die Pferde-Pädagogin aus Salzburg führt eine Landwirtschaft mit u.a. sieben Ponys und sucht für den gemeinsamen Ritt durchs Leben einen "Gentleman" – auf einem Schimmel braucht ihr Galan aber nicht anzutraben: "Er sollte einfach ein gestandener Mann sein!"

So einer wie Kernölproduzent Claus (32) aus der Steiermark vermutlich, der nicht nur leidenschaftlich gerne seinen Astralleib stählt, sondern in der hofeigenen Dorf-Disco auch als DJ aufdreht. Auf den Beifahrersitz seines Trucks "KernölMonster" soll eine Lady, die einstecken kann. "Sie braucht Humor, darf vor meinen verrückten Aktionen nicht zurückschrecken!"

Im TV-Stadl mit 13 Landwirten und zwei Bäuerinnen warten auch der exotische Waldviertler Peter Elia (39, mag Yoga, will mit der Zukünftigen seine "Lichtoase" aus dem Dornröschenschlaf holen), Großbauer Martin Anton (22, übernahm mit 15 den Hof, macht u.a. Uhudler, sucht eine "treue Seele" mit langen Haaren) und Co. Die zweite Vorstellungsrunde mit Teilzeit-Amor Arabella Kiesbauer steigt am 5.6.

atv.at/bauersuchtfrau

(mado)