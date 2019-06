Horrorserie mit Zachary Quinto startet bei Amazon

Wer ein altes Rolls-Royce mit dem Kennzeichen "NOS4A2" sieht, sollte so schnell wie möglich das Weite suchen. In dem Wagen sitzt nämlich ein alter Mann namens Manx (Zachary Quinto) der Kinder nach "Christmasland" fährt. Bevor sie dort jedoch angekommen, verwandelt er die Kids in Vampire, um sich von ihren Seelen ernähren zu können.

Vic McQueen (Ashleigh Cummings) versucht die Kinder zu retten – mit Hilfe ihrer übernatürlichen Kraft. Einfach ist das jedoch nicht ...

Serie basiert auf einem Roman von Joe Hill

Die vielversprechende Serie mit dem Titel "NOS4A2" basiert auf dem Roman "Christmas Land" (2013) von Stephens King Sohn Joe Hill und startet am 7. Juni auf Amazon Prime.



Neben Ashleigh Cummings und Zachary Quinto ergänzen Ólafur Darri Ólafsson als Bing Partridge, Virginia Kull als Linda McQueen, Ebon Moss-Bachrach als Chris McQueen und Jahkara Smith (aka Sailor J) als Maggie Leigh den Cast von NOS4A2.





(LM)