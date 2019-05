Nach 3 Penis-OPs zieht sich Ennesto im TV aus

2018 sorgte Cathy Lugner für Aufregung als sie nackte Kerle bei "Naked Attraction" unter die Lupe nahm. 2019 versucht "RTL II" noch weiter aufzutrumpfen:

Diesmal ist die liebeshungrige Wienerin noch blonder und der männliche Kandidat ein Z-Promi, der schon dreimal an seinem Penis herumoperieren ließ. Die neue Staffel von "Naked Attraction" (Start am 13. Mai) zielt unter die Gürtellinie.

Beiwagerl eines Z-Promis will nun selbst ins Rampenlicht

Ennesto Monte (44) begann seine TV-Trash-Karriere als "+ 1" eines Z-Promis. Seine Ex ist Helena Fürst. Die Ex-Dschungelcamperin schleppte Ennesto 2017 mit ins Sommerhaus der Stars. Die Beziehung hielt nicht lang.

Fett vom Bauch in den Penis

Inzwischen ist Ennesto selbst einigen TV-Zuschauern bekannt. Die Bekanntheit steigert er, indem er sich an seinen Genitalien herumspritzen und -schnipseln lässt. Der selbsternannte Schlagersänger Ennesto (Fremdschäm-Video unten) hat sich erst kürzlich Eigenfett von seinem Bauch in seinen Penis spritzen lassen, um den kleinen Ennesto einen größeren Umfang zu verschaffen.

Zeigen was ihm die Ärzte verschafft haben

Jetzt kann es der 44-Jährige kaum abwarten sein bestes Stück sowohl den TV-Zuschauern als jener Kandidatin zu zeigen, von der er behauptet, sich Liebesglück fürs Leben zu erhoffen.

Über die Genital-OP hat "RTL II" übrigens auch berichtet.

Wienerin, bisexuell und Gogo-Tänzerin

Das weibliche Gegenstück zu Ennesto ist die 25-jährige Wienerin Lisa. Die bisexuelle Gogo-Tänzerin bekommt Männer und Frauen angeboten, unter denen sie sich entscheiden kann.

Ab Montag, 13. Mai läuft "Naked Attraction" um 22.15 Uhr bei "'RTL II".



