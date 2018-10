Die besten Horror-Filme und Serien auf Netflix

In wenigen Tagen ist es soweit: Die gruseligste Nacht des Jahres steht an! Für all jene, die keine Lust haben, auszugehen, sich aber dennoch gruseln möchte, empfehlen wir folgende Horror-Filme und Serien.

Neue Horrorfilme

"Wolfsnächte" (2018)

Im gnadenlosen Winter Alaskas begibt sich ein Wolf-Experte auf die Jagd nach Wölfen, die einen kleinen Buben getötet haben sollen. Eine Spirale der Gewalt erwartet ihn. Mit Jeffrey Wright und Alexanders Skarsgard.

"Train to Busan" (2018)

Südkoreanischer Zombiefilm. Als eine Zombie-Epidemie über das Land hereinbricht, versucht ein Vater mit seiner Tochter auf einer grauenhaften Zugfahrt, die einzig sichere Stadt zu erreichen.

"Apostle" (2018)

Britischer Film. Rachsüchtige Anführer, grausame Rituale, brutale Bestrafungen: Diese Insel beherbergt ein paar üble Geheimnisse. Mit Dan Stevens und Michael Sheen.

"Malevolent" (2018)

Ein Geschwisterpaar nimmt gegen Bares angeblich Kontakt mit Verstorbenen auf. Ein Auftrag in einer Geistervilla entpuppt sich aber als das echte Ding. Mit Florence Pugh und Ben Lloyd-Hughes.

"Veronica - Spiel mit dem Teufel" (2017)

Spanischer Horrorfilm über Estefanía Gutiérrez Lázaro die einige Tage nachdem sie an einer Ouija-Brett Seance teilgenommen hat, auf mysteriöse Weise stirbt.

Alte Filme, Horror-Klassiker

"The Conjuring 1&2 (2013 & 2016)"

Erzählt wird die Geschichte einer Familie, die nach dem Umzug in ein altes Farmhaus von Geistern terrorisiert wird. Mit Vera Farmiga und Patrick Wilson.

"The Invitation (2015)"

Als Will eine Dinnerparty in seinem ehemaligen Zuhause besucht, er zu dem Schluss, dass seine Ex-Frau und ihr neuer Mann finstere Absichten bezüglich ihrer Gäste haben. Mit Logan Marshall-Green ("Snowden").

"Orphan - Das Waisenkind" (2009)

Ein Ehepaar adoptiert die kleine Esther. Doch sie ist "anders" als andere Kinder und ihrem Alter weit voraus. Mit Vera Farmiga und Peter Sarsgaard.

"Coraline" (2009)

Animationsfilm. Inhalt: Coraline Jones und ihre Eltern ziehen in ein altes Haus, wo sich das Mädchen schrecklich langweilt und vernachlässigt fühlt, weil ihre Eltern keine Zeit für sie finden. Auf der Suche nach einer Beschäftigung entdeckt Coraline eine mysteriöse Tür, die zu einem Haus führt, das ihrem eigenen auf seltsame Weise ähnelt.

"Freitag, der 13" (2009)

Clay Miller (Jared Padalecki) ist auf der Suche nach seiner verschwundenen Schwester. Im Wald trifft er auf eine Gruppe von Collegekids, die eine wilde Party geplant haben. Diese Pläne werden aber vom berüchtigten Mörder Jason Voorhees durchkreuzt. Mit Jared Padalecki.

"Paranormal Activity" (2007)

Der Horrorstreifen handelt von einem jungen Paar, das in ihrem Haus von einem Dämon verfolgt wird. Mit Katie Featherston.

"Silent Hill" (2006)

Roses Adoptivtochter wird nach einem Autounfall vermisst. Sie sucht in der Geisterstadt Silent Hill nach ihr, in der üble Gestalten spuken. Mit Radha Mitchell und Sean Bean.

"Saw" (2004)

Jigsaw, der Killer aus der Saw-Reihe, versucht den Menschen beizubringen, ihr eigenes Leben mehr zu schätzen. Die ausgewählten Personen werden mit selbstgebauten Foltermethoden getestet und müssen zwischen Leben und Sterben entscheiden. Mit Leigh Whannell und Danny Glover.

"The Texas Chain Saw Massacre" (2003)

Im ländlichen Texas sind fünf junge Leute auf der Suche nach einem Ferienhaus. Dabei geraten sie an eine Familie von ehemaligen Schlachtern, die zu Kannibalen wurden. Diese sammeln menschliche Überreste und dekorieren damit ihr Haus. Mit Jessica Biel und Jonathan Tucker.

"Halloween - Die Nacht des Grauens (1978)" . Horrorklassiker, unter der Regie von John Carpenter.

Inhalt: Michael Myers ermordet als Sechsjähriger seine Schwester am Halloween-Abend brutal. 15 Jahre später sitzt Michael in einer psychiatrischen Klinik. Am Halloween-Tag gelingt ihm die Flucht. Mit Jamie Lee Curtis.

Horrorserien auf Netflix

"Spuk in Hill House"

Horrorserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Shirley Jackson basiert. Von Mike Flanigan. Mit Michel Huisman ("Game of Thrones") und Carla Gugino ("Nachts im Museum").

"Chilling Adventures of Sabrina"

Brandneue Mysteryserie, die auf der Serie "Sabrina - Total verhext" basiert. Mit Kiernan Shipka ("Mad Men").

"Stranger Things"

2 Staffeln. Mysteryserie mit David Harbour, Winona Ryder und Millie Bobby Brown.

"American Horror Story"

6 Staffeln. Horror-Anthologieserie, unter anderem mit Jessica Lange, Lady Gaga, Katy Bates, Sarah Paulson, Connie Britton und Frances Conroy.

"Scream"

2 Staffeln. Mit Willa Fitzgerald ("Royal Pains"). Serie, die auf den Filmen der Reihe "Scream" basiert.

"Bates Motel"

Horrorserie, die auf dem Film "Psycho" basiert, 5 Staffeln mit Vera Farmiga ("Up in the Air").

"The Walking Dead"

Zombieserie mit Andrew Lincoln. 8 Staffeln.





