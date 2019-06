Diese Serien und Filme starten im Juli auf Netflix

Endlich ist es soweit! Netflix zeigt am 4. Juli neue Folgen der Erfolgsserie "Stranger Things" – im Sommer 1985 stehen große Veränderungen für die Freunde an. Traurig wird es dafür bei "Orange is the New Black": Die Frauenserie geht mit 26. Juni in die letzte Staffel.

Mit "Kidnapping Stella" erscheint zudem ein deutscher Netflix Film – mit Max von der Groeben, Jella Haase und Clemens Schick in den Hauptrollen. Des Weiteren darf man sich auf die 7. Staffel von "Suits" freuen, und für Anime-Fans gibt es ab 1. Juli die komplette Serie von "K."

Neue Filme

12.7.: "Kidnapping Stella". Deutscher Krimi von Thomas Sieben. Sie wird abgefangen, gefesselt und gegen Lösegeld festgehalten. Doch Stella wehrt sich mit allen Mitteln gegen den ausgeklügelten Plan ihrer zwei maskierten Entführer. Mit Jella Haase ("Fack ju Göhte"), Max von der Groeben ("Fack ju Göhte").

12.7. "Renault 4". Spanische Independent-Komödie. Zwei Freunde fahren in einem alten Renault quer durch die Sahara, um in Mali einen dritten Freund zu treffen, mit dem sie vor 30 Jahren die gleiche Reise unternahmen.

Neue Serien

19.7.: "Der Geist von Sultanpore". Indische Gruselserie. Als eine Familie im indischen Goa in ein Vorstadthaus einzieht, in dem es angeblich spuken soll, will eine Gruppe junger Freunde den Gerüchten auf den Grund gehen.

Fortsetzungen

1.7.: "K" - alle Staffeln

4.7.: "Stranger Things" - Staffel 3

12.7.: "Suits" - Staffel 7

12.7.: "3 von Oben" Teil 2

12.7.: "3 von Oben" Staffel 3

19.7.: "Haus des Geldes" - Teil 3

19.7.: "Queer Eye" - Staffel 4

19.7.: "Die Abenteuer des Captain Underpants" - Staffel 3

26.7.: "Orange is the New Black" - (finale) Staffel 7

26.7.: "Sugar Rush" - Staffel 2

Alte Filme, Blockbuster und Co

1.7.: "Emoji – Der Film" Animation. 2017.

1.7.: "Erin Brockovich - Eine wahre Geschichte". Drama. 2000. Mit Julia Roberts.

1.7.: "Maggie" Zombiefilm-Drama mit Arnold Schwarzenegger. (2015).

1.7.: "Der dunkle Turm". Fantasyabenteuer. 2017. Mit Idris Elba und Matthew McConaughey.

8.7.: "Cars 3: Evolution". Animation. 2017.

8.7.: "The LEGO Ninjago Movie" Animation. 2017.

Comedy, Doku & Co

19.7.: "Comedians auf Kaffeefahrt". Doku. Jerry Seinfeld ist wieder unterwegs und unternimmt neue humorvolle Kaffeefahrten in legendären Oldtimern mit berühmten Comedy-Größen.

19.7.: Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac. Anime. Seiya und die Krieger des Zodiac beschützen die wiedergeborene griechische Göttin Athena bei deren Kampf gegen böse Kräfte, die die Menschheit vernichten wollen.

19.7.: Last Chance U: INDY. Doku. Für diese Elite-Athleten mit schwieriger Vergangenheit ist der College-Football die letzte Chance, auf die rechte Bahn zu gelangen und ihre Träume zu verwirklichen.

24.7.: Cambridge Analyticas großer Hack. Doku. Missbrauch von Nutzerdaten, Eingriffe in demokratische Prozesse, Meinungsmache im Netz – diese Dokumentation setzt sich mit dem Cambridge-Analytica-Skandal auseinander.

