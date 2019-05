Diese Netflix-Serien und Filme starten im Juni

"Dark", die erste deutsche Netflix Original Serie, wird ab dem 21. Juni mit einer zweiten Staffel fortgesetzt – denn im nur scheinbar beschaulichen Winden nehmen die rätselhaften Ereignisse kein Ende.

Die Anthologie-Serie "Black Mirror" kehrt am 5. Juni mit drei neuen Episoden und gewohnt düsteren Zukunftsszenarien zurück.

Außerdem feiert "Marvel’s Jessica Jones" im Juni ihren finalen Auftritt mit der dritten und letzten Staffel.

Genügend Stoff gibt es auch für Filmabende: Das auf der Berlinale vorgestellte spanische Drama "Elisa & Marcela" von Isabel Coixet erscheint am 7. Juni auf Netflix. Für bewegendes Blockbuster-Kino sorgt ab dem 19. Juni das Kriegsdrama "Dunkirk" von Christopher Nolan, das mit insgesamt drei Oscars ausgezeichnet wurde. In der Komödie "Murder Mystery" werden Adam Sandler und Jennifer Aniston zu den Hauptverdächtigen eines High-Society-Mordes.

Am 30. Juni erscheint schließlich "Glee" auf Netflix – die komplette Serie mit allen 6 Staffeln zum Mitsingen.

Neue Filme

7.6.: "Elisa und Marcella":

14.6.: "Murder Mystery":

28.6.: "Shaft":

Neue Serien

7.6.: "Stadtgeschichten": LGBT-Serie. Mary-Ann ist im besten Alter und kehrt nach San Francisco und ihren exzentrischen Freunden zurück. Die Serie mit Laura Linney basiert auf Büchern von Armistead Maupin.

Alte Serie

30.6. "Glee" - alle Staffeln (1-6). Musicalserie (2009 - 2015).

Fortsetzungen

2.6.: "Happy" - Staffel 2

5.6.: "Black Mirror" - Staffel 5. Mit Miley Cyrus und Anthony Mackie.

7.6.: "Designated Survivor" - Staffel 3

15.6.: "The Americans" - Staffel 5

16.6.: "Modern Family" - Staffel 8

21.6.: "Dark" - Staffel 2

29.6.: "RuPaul's Drag Race All Stars" - Staffel 4

30.6.: "Versailles" - Staffel 3

Ab Juni: "Marvel's Jessica Jones" - Staffel 3

Alte Filme, Blockbuster & Co

1.6. "Mission: Impossible - Rogue Nation"

2.6.: "The Equalizer"

11.6. "Spider-Man: Homecoming"

19.6.: "Dunkirk"

27.6.: "Baby Driver"

Anime, Doku & Co

7.6.: "The Black Godfather": Dieser Dokumentarfilm nimmt das Leben und das Vermächtnis des US-amerikanischen Musikmanagers, Unternehmers und Filmproduzenten Clarence Avant unter die Lupe.

12.6.: "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story": Martin Scorseses Filmerlebnis über Bob Dylans Tournee "Rolling Thunder Revue" im Herbst 1975 lässt Wahrheit und Mythos miteinander verschwimmen.

14.6.: "Aggretsuko" - Staffel 2

19.6.: "The Edge of Democracy": In einer Melange aus Dokumentation und persönlichen Memoiren erörtert Petra Costa die anhaltenden Auswirkungen von Brasiliens konfliktreicher Geschichte auf ihre Familie.

24.6.: "Forest of Piano" - Staffel 2

28.6.: "7Seeds"





