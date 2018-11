Netflix zeigt Cavill als Witcher, das Netz spottet

Geralt von Riva, der Witcher, ist der Star einer erfolgreichen Fantasy-Romanserie des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Internationale Beachtung fand der Charakter außerdem als Spielfigur in den "Witcher"-Games des Entwicklers CD Projekt Red.

Umfrage Wie gefällt Ihnen Henry Cavill als Witcher? Er sieht toll aus!

An Details sollte man noch arbeiten, aber soweit ganz gut.

Ich habe noch zu wenig gesehen, um das einschätzen zu könne.

Da ist noch Luft nach oben.

Schrecklich, gefällt mir gar nicht.

Der Streaming-Riese Netflix hat sich die Rechte am Charakter gesichert und produziert eine Serie mit "Superman" Henry Cavill in der Hauptrolle. In einem ersten Teaser-Clip wurde der Look des Hexers enthüllt – die Fans sind enttäuscht.

Zu glatt

Statt des kernigen, mit Narben übersäten Raubeins aus den Games bekommt das Netflix-Publikum einen glatt rasierten Cavill mit weißer Perücke.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Besonders oft wurde Cavill mit Legolas aus "Der Herr der Ringe" und Lucius Malfoy aus "Harry Potter" verglichen.

Der Starttermin der Serie ist noch unbekannt.

