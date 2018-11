Netflix stellt 13 neue Animationsprojekte vor

In den nächsten Jahren kommen auch Kinder und Familien zunehmend in den Genuss des Streamens. Netflix hat insgesamt 13 neue Animationsfilme und Serien für alle Familienmitglieder – von Vorschulkindern bis zu deren Eltern geplant.

"Maya and the Three"

In dieser animierten Serie rekrutiert eine Kriegerprinzessin drei legendäre Kämpfer, um die Welt der Menschen und Götter zu retten. Silvia Olivas ("Elena von Avalor") ist Co-Autorin und Co-Executive Producer, Jeff Ranjo ("Moana") ist Head of Story. Regisseur Jorge Gutierrez bezeichnet die Serie als eine "mexikanische Version von 'Herr der Ringe'". Start: Ab 2021.

"My Father's Dragon"

Dieser 2D-animierter Film für die ganze Familie dreht sich um den jungen Ausreißer Elmer Elevator, der auf Wild Island nach einem gefangenen Drachen sucht. Er findet viel mehr, als er sich je erträumt hätte. Nach einer Geschichte von Meg LeFauve und John Morgan, die auch ausführende Produzenten sind. Start: Ab 2021.

"Go! Go! Cory Carson"

Animierte Vorschulserie aus den Kuku-Studios in Berkeley, Kalifornien, die von Alex Woo ("Ratatouille"), Stanley Moore ("Finding Dory") und Tone Thyne ("Wonder Pets!") produziert wird. Basierend auf der Spielzeuglinie Go! Go! Smart Wheels von VTech Electronics, geht es um die Abenteuer des Kinderautos Cory Carso auf den turbulenten Straßen Bumperton Hills. Start: ab 2019.

"Kid Cosmic"

Animierte Serie von Craig McCracken ("Die Powerpuff Girls") über einen Buben, der davon träumt, ein Held zu werden. Als er über kosmische Macht-Steine stolpert, scheinen seine Träume wahr zu werden. Doch Wunsch und Wirklichkeit passen nicht immer zusammen. Start: Ab 2020.

"Trash Truck"

Hank ist sechs Jahre alt, hat eine große Vorstellungskraft und einen noch größeren, besten Kumpel…einen riesigen Müllwagen. Ob Fliegen lernen oder Zahnarztbesuch, für die beiden besten Freunde ist kein Abenteuer zu groß oder klein. Glen Keane ("Die Schöne und das Biest") dient u.a. als ausführender Produzent. Start: Ab 2020

"The Willoughbys"

Als die vier Willoughby-Kinder von ihren selbstsüchtigen Eltern im Stich gelassen werden, müssen sie lernen, ihre verstaubten Werte an die heutige Welt anzupassen, um eine neue Familie zu schaffen. Basierend auf dem Buch des mit dem Newbery Award ausgezeichneten Autors Lois Lowry und mit den Stimmen von Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara und Jane Krakowski. Start: Ab 2020.

"Jacob and the Sea Beast"

CG-Animationsfilm vom Oscar-prämierten Autor/Regisseur Chris Williams ("Moana") über einen Seefahrer, der auf ein Seeungeheuer trifft. Start: 2022.

"Klaus"

2D-Animationsfilm von Sergio Pablos, Co-Creator von "Despicable Me". Weihnachtsfilm über einen egoistischen Postboten, der mit einem Spielzeugmacher eine Freundschaft schließt. Mit den Stimmen von Jason Schwartzman, Rashida Jones, JK Simmons and Joan Cusack. Start: Weihnachten 2019.

"Mighty Little Bheem"

Animierte Vorschulserie aus Indien von Rajiv Chilaka (Chhota Bheem). Start: 2019.

"Motown Magic"

Familien-Animationsserie von Josh Wakely (Beat Bugs) mit 52 Neuaufnahmen klassischer Motown-Hits von The Jackson 5, The Temptations, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes und Smokey Robinson. Start: 20. November 2018.

"Over the Moon"

CG-Musical-Abenteuer von Glen Keane ("Die Schöne und das Biest"), in dem ein kleines Mädchen per selbstgebauter Rakete zum Mond fliegt, um ihrem Vater die Existenz einer Mond-Göttin zu beweisen. Start: 2020.

"Pinocchio"

Guillermo del Toro erfüllt sich mit seiner Version des Disney-Klassikers einen kreativen Lebenstraum. Start: 2021.

"Wendell & Wild"

Animationsfilm von Autor/Regisseur Henry Selick ("Coraline") und Autor Jordan Peele (Key & Peele, Get Out). Zwei Dämonenbrüder entfliehen der Unterwelt und landen in der Heimatstadt des Dämonen-Zerstörers Kat. Start: 2021.

