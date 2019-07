Diese Netflix-Serien und Filme starten im August

Die Gorgeous Ladies of Wrestling schlagen wieder zu - "Glow" ab geht ab 9.8. in die dritte Runde. Am 16. August geht es zudem mit der zweiten Staffel des FBI-Thrillers "Mindhunter" weiter. Eine neue Fantasyserie gibt es dafür ab 30. August mit "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands". Die Serienadaption mit echten Puppen ist ein Spin-off von Jim Hensons Film-Klassiker von 1982.

Freuen darf man sich aber auch auf einige Fortsetzungen: So beginnen am 1. 8. beginnen die vierte Staffel von "iZombie" und Staffel 6 von "Arrow". Herzergreifend wird es ab dem 28. August: "Coco – Lebendiger als das Leben!" gewann 2018 sowohl den Golden Globe als auch den Oscar als bester Animationsfilm. Gruselig wird es dann mit Mitte des Monats, wenn Pennywise in "Es" den Zuschauern das Fürchten lehrt.

Neue Serien

30.8.: "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands". Fantasy. In diesem Prequel des Fantasy-Klassikers zetteln drei junge Gelflinge nach der Entdeckung eines grausamen Geheimnisses eine Rebellion gegen den brutalen Kaiser an. Mit Taron Egerton ("Rocketman"), Mark Hamill ("Star Wars") und Nathalie Emmanuel ("Game of Thrones").

Fortsetzungen

1.8.: "iZombie" - Staffel 4

1.8.: "Arrow" - Staffel 6

2.8.: "Derry Girls" - Staffel 2

2.8.: "Dear White People" - Staffel 3

9.8.: "Die Telefonistinnen" - Staffel 4

9.8.: "Glow" - Staffel 3

15.8. "Parfum" - Staffel 1

16.8.: "Mindhunter" - Staffel 2

Ab August: "Der Pate von Bombay"

Neue Filme

2.8.: "Otherhood". Da sie sich am Muttertag vernachlässigt fühlen, fahren drei beste Freundinnen aus der Vorstadt nach New York City, um ihre erwachsenen Söhne zu überraschen. Mit Patricia Arquette, Felicity Huffmann und Angela Bassett.

16.8.: "Einer von sechs"

Ein werdender Vater (Marlon Wayans) erfährt, dass er ein Sechsling ist. Prompt begibt er sich auf die abenteuerliche Suche nach seinen einstigen Gebärmuttergefährten. Mit Marlon Wayans, Bresha Webb. 2018.

Alte Filme, Blockbuster

1.8.: "Die Insel der besonderen Kinder" .2016. Mit Eva Green und Samuel L. Jackson.

15.8.: "Thor: Tag der Entscheidung".2017. Mit Chris Hemsworth und Cate Blanchett.

15.8.: "Geostorm".2017. Mit Gerard Butler und Ed Harris.

22.8.: "Es". 2017. Mit Bill Skarsgard und Finn Wolfhard.

29.8.: "Disney Pixar Coco - Lebendiger als das Leben".

2017. Animation.

Anime, Doku & Co

5.8.: "Enter the Anime". Doku. Tania Nolan ergründet in Interviews mit den Filmemachern von Erfolgstiteln wie "Castlevania", "Aggretsuko" oder "Kengan Ashura" die Geheimnisse der Kunst des Anime.

15.8.: "Cannon Busters". Anime.



