Die besten Netflix-Filme und Serien im Februar

Gleich vier neue Serien starten im Februar auf Netflix, unter anderem die mit Spannung erwartete Sci-Fi-Serie "Nightflyers", die auf der Novelle von "Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin basiert.

Auch Film-Fans kommen im Februar auf ihre Kosten: Nach dem großen Erfolg von "Bird Box" folgt der nächste Horror-Kracher – "Die Kunst des Mannes", ein Mystery-Thriller mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Zudem darf man sich auf "Moonlight" freuen – der Titel war 2017 für acht Oscars nominiert und gewann unter anderem die Kategorie "Bester Film". Mahershala Ali erhielt zudem den Oscar als "Bester Nebendarsteller".

Daneben sorgt die dritte Staffel von "Outlander" für Seriennachschub und mit Kong: Skull Island, The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro sowie "Life" sind im Februar auch wieder einige Blockbuster vertreten.

Neue Filme

1.2.: "Die Kunst des toten Mannes". Thriller mit Jake Gyllenhaal ("Prisoners"), Toni Collette ("The Sixth Sense") und John Malkovich ("Bird Box"). Inhalt: Die gewagten und erschreckenden Bilder eines verstorbenen Künstlers erobern die Kunstwelt im Sturm. Doch lastet auf ihnen womöglich der wütende Geist ihres Schöpfers?

28.2.: "Isn't it romantic?" Fantasykomödie mit Rebel Wilson ("Pitch Perfect"). Inhalt: Architektin Natalie hat für Romantik nicht viel übrig. Doch eines Tages wacht sie in der erschreckend perfekten Welt einer romantischen Komödie auf.

Neue Serien

1.2.: "Nightflyers". Neue Sci-Fi-Serie nach George R.R. Martins Novelle. Mit Jodie Turner-Smith ("The Last Ship"), Eoin Macken ("Merlin") und Gretchen Mol ("Boardwalk Empire"). Inhalt: Als die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht, begeben sich acht Wissenschaftler mit telepathischer Hilfe.

1.2.: "Matrjoschka". Comedyserie mit Natasha Lyonne ("Orange is the New Black"). Nadia stirbt immer wieder, um dann erneut die Party ihres 36. Geburtstags zu erleben. Gefangen in einer surrealen Zeitschleife muss sie sich ihrer Sterblichkeit stellen.

14.2.: "Dirty John". Anthologieserie. Staffel 1 dieser auf dem Podcast basierenden Kriminalanthologie nach wahren Verbrechen befasst sich mit John Meehan, dessen Romanze mit Debra Newell zum Albtraum wird.

15.2.: "The Umbrella Academy". Neue Superheldenserie mit Ellen Page ("Juno"), Robert Sheehan ("Misfits") und Tom Hopper ("Game of Thrones", "Merlin"). Inhalt: Eine dysfunktionale Superheldenfamilie versucht, unter anderem das Rätsel um den Tod des Vaters und die drohende Apokalypse lösen.

Fortsetzungen

8.2.: "Outlander" - Staffel 3

8.2.: "Remastered: The Two Killings of Sam Cooke" (Doku)

22.2.: "Suburra" - Staffel 2

22.2.: "Chef's Table" - Ausgabe 6 (Doku)

26.2.: "Shadowhunters: The Mortal Instruments" - Teil 2 von Staffel 3

Blockbuster bei Netflix

1.2.: "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" (2014) mit Andrew Garfield und Emma Stone.

1.2.: "Spider-Man" (2002). Superheldenfilm mit Tobey Maguire und Willem Dafoe.

3.2.: "Kong: Skull Island" (2017).Fantasy/Sci-Fi-Film mit Brie Larson und Tom Hiddleston.

15.2.: "Moonlight" (2016). Oscarprämierter Coming-Age-Film mit Mahershala Ali.

15.2. "Safe Hose" (2012). Thriller mit Denzel Washington.

15.2. "Voll abgezockt" (2013). Komödie mit Jason Bateman und Melissa McCarthy.

23.2. "Life" (2017). Sci-Fi-Thriller mit Rebecca Ferguson und Ryan Reynolds.

28.2. "Apollo 13" (1995). Drama mit Tom Hanks und Kevin Bacon.

Dokus, Shows und Co

8.2.: "Kevin Hart erklärt die amerikanische Geschichte". In diesem unterhaltsamen, aber auch informativen Comedy-Special thematisiert Kevin Hart die faszinierenden Beiträge unbesungener Helden der afroamerikanischen Geschichte.

14.2.: "Ken Jeong: You Complete Me, Ho": In seinem allerersten Stand-up-Special berichtet Ken Jeong von urkomischen Vorfällen aus seiner Hollywood-Karriere und verrät, wie ihm „Hangover“ das Leben rettete.

