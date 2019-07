Neue ProSieben-Show ist eine Mogelpackung

Elf Kandidaten rittern um einen Führungsjob beim Unternehmen "Jochen Schweizer". Dafür müssen sie in sechs Episoden von "Der Traumjob" Abenteuer in unterschiedlichsten Regionen (u.a. Thailand, Kenia & Österreich) absolvieren. Nicht zufälligerweise bietet das Unternehmen auch konkret einige dieser "Abenteuer" (Fallschirmsprünge usw.) als Gutscheine an.

Moderiert und bewertet wird die Leistung der Kandidaten von Jochen Schweizer persönlich, jenem ehemaligen Stuntman, der bis 2016 auch in "Die Höhle der Löwen" bei Vox saß. Problem: 2017 verkaufte er dann eine Mehrheit der "Jochen Schweizer GmbH" an ProSiebenSat1. Somit geht es in dieser ProSieben- Show um ProSieben-Produkte. Wer die Challenges gewinnt, ist am Ende wohl eher nebensächlich. Hauptsache, die verkaufbaren "Abenteuer" werden in dieser Werbesendung schön in Szene gesetzt.

