Ofczarek jagt Serienmörder

Der Krampus zählt noch zu den kleineren Übeln, mit denen es das ungleiche Ermittler-Duo (Nicholas Ofczarek, Julia Jentsch) im neuen Sky-Achtteiler zu tun kriegt. Ein soziopathischer Serienmörder, der sich als "Bestrafer der ungehörigen Menschheit" sieht, versetzt das deutsch-österreichische Grenzgebiet in Panik – und keiner kann aus seiner Haut raus. Die eine, voller Elan und am Anfang ihrer Karriere. Der andere, verroht und dahinvegetierend.

"Das ist schon ein Beruf, der dich ein bissl kaputtmachen kann", so Ofczarek im "Heute"-Talk. "Du bist ja dauernd mit Abgründen konfrontiert. Aber das Spannende an der Serie sind die Entwicklung der Figuren, die vielen Wendungen. Der eine wittert Morgenluft, die andere stößt an ihre Grenzen."

Eine Hauptrolle in dem "Mix aus Drama und Thriller anhand eines Kriminalfalls" spielt die imposante Landschaft. Fünf Monate wurde gedreht, allein in Österreich an mehr als 30 Locations. "Der Pass", ab 25.1. auf Sky.

