Patrick J. Adams gibt sein Comeback bei "Suits"

Als Mike Ross, den smarten Studienabbrecher mit fotografischem Gedächtnis, der durch einen glücklichen Zufall in einer renommierten New Yorker Anwaltskanzlei untergekommen ist, spielte sich Adams in sieben Staffeln der beliebten Anwaltsserie "Suits" in die Herzen der Serienfans.

Mit dem Ausstieg von Meghan Markle, die ihre Karriere für einen Platz im englischen Königshaus an den Nagel hängte, endete auch das "Suits"-Engagement für Adams.

Für die neunte und letzte Staffel entstaubt der 37-Jährige jetzt noch einmal einen seiner Maßanzüge und feiert ein Comeback. In einer der zehn Episoden wirde er laut einem Bericht von "Entertainment Weekly" in einem Fall gegen seinen ehemaligen Boss und Mentor Harvey Specter (Gabriel Macht) und Samantha Wheeler (Katherine Heigl) antreten.

In den USA ist Staffel 9 ab dem 17. Juli 2019 zu sehen.

