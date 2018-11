Neue"Promi Big Brother"-Staffel in Mexiko?

Ende August strahlte Sat.1 die sechste Staffel der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" aus – mit Erfolg: Über 1.1.5 Milllionen 14- bis 49-Jährige sollen sich allein das Finale der Show angesehen haben.

"Allstar"-Staffel geplant

Nun ist laut "Bild" eine neue "Promi Big Brother"-Staffel geplant, die in Mexiko gedreht werden soll. Diesmal sollen aber keine neuen Promis an der Show teilnehmen, sondern die beliebtesten Kandidaten aus den vergangenen Staffeln, ähnlich wie bei der RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise". Sat.1 selbst hat die Gerüchte nicht bestätigt.

"Rund um 'Promi Big Brother' gibt es viele Ideen. Ob und welche davon wir umsetzen, ist noch nicht entschieden.", meinte Sat.1-Sprecherin Diana Schardt gegenüber "Bild".

Promi Big Brother 2018 - Finalshow

