Promi-Gaststar ehrt Luke Perry in "Riverdale"

Am 4. März verstarb Luke Perry an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Lücke, die er in "Riverdale" hinterlässt (er spielte den Vater von Hauptfigur Archie) wird nicht gefüllt werden. Statt die Rolle neu zu besetzen, holt Roberto Aguirre-Sacasa, der ausführende Produzent der Serie, eine Freundin und ehemalige Kollegin von Perry mit ins Boot.

Shannen Doherty (Bild: Reuters) Shannen Doherty (Bild: Reuters)

Die erste Episode der kommenden vierten Staffel soll "Perrys Vermächtnis und den bleibenden Eindruck seiner Figur reflektieren", verkündete Aguirre-Sacasa auf der Comic-Con in San Diego.

Zu diesem Zweck wird in der nächsten Folge Shannen Doherty mitspielen, die an der Seite von Luke Perry in der Serie "Beverly Hills 90210" berühmt wurde. Laut Aguirre-Sacasa hatte sich Perry vor seinem Tod dafür eingesetzt, dass Doherty einen Auftritt in "Riverdale" bekommt. Wie ihre Tribut-Rolle gestaltet wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Episode trägt den Titel "In Memoriam" und wird am 9. Oktober 2019 auf dem Sender "The CW" Premiere feiern. Im deutschsprachigen Raum ist die Serie auf Netflix zu sehen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)