Psycho-Kandidat Steve verschreckt die DSDS-Jury

"Liebe Jury, macht euch auf was gefasst!", kündigt der 20-jährige Steve Maco schon im Einspieler düster an. Beim Betreten des Casting-Raums am Bodensee versetzt er Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Pietro Lombardi in Angst und Schrecken.

"Du bist echt ne krasse Type. Wenn du jetzt geil singst, dann kommen wir irgendwie über die Runden", hofft Xavier darauf, dass hinter der Freakshow auch eine halbwegs passable Stimme steckt. Ob er mit seiner Songauswahl "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen punkten kann?

Den zweiten Schockmoment erlebt die Jury bei Jan Affeldt. Der 26-Jähirge stürzte kurz vor dem Casting mit dem Fahrrad und bremste dabei mit seinem Gesicht. "Es sieht schlimmer aus als es ist", beschwichtigt Jan. Seine Stimme wurde bei dem Crash nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Xaviers goldene CD

Ein Kandidat reißt am Samstag Xavier Naidoo vom Hocker. Der Mannheimer Sohn wird von einer oder einem Sänger so begeistert, dass er seine goldene CD auspackt und jemandem damit den Recall erspart.

Ob es sich dabei vielleicht um einen der beiden Österreicher handelt, die in Folge 5 antreten werden? Philipp Kanjo aus Höchst in Vorarlberg will die Jury mit dem Nik P.-Titel "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" von sich überzeugen. Die 22-jährige Klagenfurterin Simone Kothmeier setzt auf das Musical-Genre und singt den Hit "Ich gehör nur mir" aus dem Welterfolg "Elisabeth".

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)