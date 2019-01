Rettungsmission wird zum Horrortrip durchs All

Die Erde steht kurz vor dem Untergang. Die einzige Chance auf Rettung bietet die Technologie einer Alien-Spezies, die dem blauen Planeten aber nicht zu nahe kommen möchte. Die Menschen schicken daher das Raumschiff Nightflyer los, um die Außerirdischen in den Tiefen des Alls abzupassen.

Die Reise allein wäre schon kein Zuckerschlecken, darüber hinaus wird der Crew schnell klar, dass jemand an Bord die Mission sabotiert. Womöglich ist es gar die Nightflyer selbst, beziehungsweise die künstliche Intelligenz in der Maschine.

Vorlage vom "Game of Thrones"-Schöpfer

Horror und Sci-Fi passen gut zusammen. Kombiniert mit der Unberechenbarkeit von George R.R. Martin, die schon bei der Fantasy-Saga "The Song of Ice and Fire" und deren Serien-Adaption "Game of Thrones" für Hochspannung (und sterbende Hauptfiguren) sorgte, darf man sich also auf einiges gefasst machen.

"Nightflyers" basiert auf Martins gleichnamiger Novelle. Ab 1. Februar ist das Format auf Netflix verfügbar. Viel Vergnügen mit dem neuen, gruseligen Trailer:

(lfd)