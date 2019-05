Robert De Niro wirbt in neuem TV-Spot für Bagels

Der zweifache Oscar-Preisträger Robert De Niro hat sich mit dem Bäckerei-Unternehmen Warburtons zusammengetan, um die neuen Zimt- und Rosinen-Bagels zu vermarkten.

In der Werbung kann man den 75-Jährigen sehen, wie er nach New York fliegt, um Jonathan Warburton zu sehen, nachdem er herausfindet, dass die Bagels der Marke Erfolg haben. Wütend konfrontiert er Warburton und erzählt ihm von einer Welt, in der DeNiro die Bagel als "Goodbagels" neu vermarktet.

De Niro hatte jede Menge Spaß

Der 75-jährige Schauspieler sagte dazu in einem Statement: "Es war wirklich toll nach England zu fliegen, um die neue Werbung für die Warburtons Familie zusammen mit Jonathan zu drehen. In das Bagel-Geschäft zu gehen, macht echt Spaß. Ich hoffe, jedem gefällt, was wir auf die Beine gestellt haben."

In früheren Werbungen waren auch Stars wie Sylvester Stallone, Peter Kay und Die Muppets zu sehen.

(LM/bang)