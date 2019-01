Sandra Bullock bringt neuen Netflix-Film heraus

Über 80 Millionen Haushalte sollen "Bird Box" mit Sandra Bullock in der Hauptrolle gestreamt haben. Nach dem umwerfenden Erfolg des Mystery-Thrillers tun sich die Schauspielerin und Netflix ein zweites Mal zusammen.

"Reborn" heißt das neue Projekt und handelt von der 80-jährigen Bonnie Black, die nach ihrem Tod in einem Krankenhaus in Manhattan als junge Frau wiedergeboren wird. Sie erwacht in der von Drachen bewohnten Fantasywelt Adystria, in der ein ewiger Kampf zwischen Gut und Böse herrscht. Gemeinsam mit ihrem (verstorbenen) Vater macht sich Bonnie auf die Suche nach ihrem (verstorbenen) Mann.

Laut "Deadline" wird Sandra Bullock den Film produzieren und eventuell auch die Hauptrolle übernehmen. Chris McKay ("The Lego Batman Movie") führt Regie. "Reborn" basiert auf einem Comic von Mark Millar, von dem auch die Vorlagen zu "Kick-Ass" und "Kingsman" stammen.

