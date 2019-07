Schlager-Star Heino singt ein letztes Mal in Linz

Schlagerstar Heino stattet am 25. Juli dem PULS 4-Studio einen Besuch ab und nimmt auf der Café Puls-Couch Platz. Wie Heino seinen riesigen Erfolg sieht, verrät er den Café Puls-Zuschauern am Donnerstagmorgen: „Ich hab‘ das nie als Megaerfolg gesehen, sondern als meine Arbeit.“ Außerdem habe er damit nie gerechnet, so eine lange und erfolgreiche Karriere zu haben, sagt er im Talk.

Abschlusskonzert in Linz

Im vergangenen Herbst präsentierte der 80-Jährige sein letztes Album „… und Tschüss“. Doch Schluss ist erst am Nationalfeiertag, am 26. Oktober, wenn er in Linz sein Abschlusskonzert gibt.

„Ich möchte in Linz nochmal auftreten und zeigen, dass ein 80 Jähriger noch sehr gut drauf ist und sein Publikum begeistern kann“, meint Heino, der gerne wieder für seine Hannelore in deren Heimatstadt für ein letztes Konzert zurück kehrt.

Die Sendung mit Heino im Café Puls Frühstücksfernsehen startet um 05.30 und geht bis 11.00 auf Puls 4.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rhe)