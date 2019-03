Neue "Sex and the City"-Serie geplant

Eine der erfolgreichsten Serien bekommt ein neues Kapitel: Wie "E! News" berichtet, wird das neueste Buch von "Sex and The City"-Autorin Candace Bushnell als TV-Serie adaptiert. Das Werk trägt den Titel "Is there Still Sex in The City?" und dreht sich wieder um eine Gruppe von Frauen jenseits der 50.

Bushnell wird bei der Pilotfolge als Drehbuchautorin und Produzentin fungieren. Ob es sich bei dem geplanten TV-Projekt tatsächlich um eine Fortsetzung oder eine völlig neue Geschichte handelt, ist nicht bekannt.

Wer spielt die Hauptrolle?

Auch zum Cast gibt es noch keine Infos. Fans hoffen natürlich, dass Sarah Jessica Parker und Co wieder zu sehen sein werden.

Erst vor Kurzem schürte die Aktrice Gerüchte um eine Rückkehr bei der TV-Serie, als sie auf Instagram mit dem Hashtag "Pouritforward" ("Bring es voran") ein Video, das an das Intro von "Sex in the City" erinnert, teilte.

(LM)