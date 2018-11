Jeanette & Milow singen bei "Sing meinen Song"

Endlich stehen die Teilnehmer der neuen Staffel von "Sing meinen Song" fest! Gastgeber der Show ist diesmal "The Kelly Family"-Star Michael Patrick Kelly. Er wird in Südafrika mit sechs prominenten Musikern seine Songs tauschen:

Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann ("Rock My Life"), der belgische Songwriter Milow ("Ayo Technology"), Popsänger Johannes Oerding ("Kreise"), Wincent Weiss ("Feuerwerk"), Ex-Bandmitglied der Metalgruppe "Beyond the Black" Jennifer Haben und der spanische Superstar Alvaro Solver ("La Cintura"). Die neue Staffel soll im Frühjahr 2019 starten.

Reunion zu Weihnachten

Bevor es mit den neuen Künstlern zur 6. Staffel nach Südafrika geht, können sich die Zuschauer am 27.11. aber auch noch einmal auf alle Künstler der 5. Staffel freuen: In einer neuen Ausgabe von "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" singen und schenken sich Mark Forster, Johannes Strate, Marian Gold, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes und Leslie Clio ihre liebsten Weihnachtslieder.

