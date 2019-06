"Sing meinen Song": Das erwartet euch im Finale

Gastgeber Michael Patrick Kelly bittet am 25. Juni zum großen "Sing meinen Song"-Finale in Südafrika (20.15 Uhr, VOX). Diesmal geht es aber nicht darum, alleine zu performen, sondern im Duett.

Für Jeanette Biedermann, die mit Johannes Oerding "Rock my Life" singen wird, ist das eine besondere Herausforderung: "Ich hab es wirklich zwölf Jahre nicht mehr gesungen."

Das sind die Duette im Staffel-Finale

Milow & Wincent Weiss - "Musik sein"

Jennifer Haben & Wincent Weiss - "Pläne"

Alvaro Soler & Johannes Oerding - "Kreise"

Johannes Oerding & Jeanette Biedermann - "Rock my life"

Michael Patrick Kelly & Jennifer Haben - "Unbroken"

Alvaro Soler & Milow - "Lay your worry down"

Jeanette Biedermann & Michael Patrick Kelly - "ID"

