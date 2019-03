Neue Staffel "Sing meinen Song" startet im Mai

Am 7. Mai ist es endlich soweit: Die Musikshow "Sing meinen Song" auf VOX (ab 20.15 Uhr) geht in die sechste Runde.

Zu den Teilnehmern in Südafrika zählen diesmal Milow ("You Don't Know"), Jeanette Biedermann ("Rock my Life"), Alvaro Soler ("Loca"), Johannes Oerding ("Kreise"), Wincent Weiss ("Feuerwerk") und Jennifer Haben. Gastgeber ist "Kelly Family"-Star Michael Patrick Kelly.

In der ersten Folge geht es um die Songs von Wincent Weiss, danach sind Oerding, Biedermann, Soler, Milow, Haben und Kelly dran. Duette gibt es wie immer in der letzten Folge.

