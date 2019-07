So tauschen Bachelor und Bachelorette (Sex-)Partner

Am Mittwoch flimmert gerade einmal die erste Folge der "Bachelorette" über den TV-Bildschirm. Der österreichische Romantiker Daniel, der Fremdschäm-Perversling Yannic und der Ex der besten Bachelorette-Freundin treiben Beauty Gerda und den Zuschauern den Blutdruck in die Höhe (alle Highlights der ersten Folge gibt's im Artikel "Ich bums alles": Der ärgste Typ bei der Bachelorette). (Fotos aus der ersten Folge siehe Fotoshow oben)

Das Drama für die kommende Folge ist bereits vorprogrammiert und verärgert die Herren, die um Gerdas Herz kämpfen. Vorjahressieger Alexander Hindersmann taucht wieder auf und will sich die zweite Bachelorette in Folge unter den Nagel reißen.

Ein Skandal? Nein, nur die Spitze des Eisbergs, denn zwischen "Bachelor", "Bachelor in Paradise", "Bachelorette" und Co. geht es zu wie am Basar. Ob "Leider nein"-Kandidaten oder Gewinner, brünftige Männlein und Weiblein hüpfen zwischen den Betten hin und her und zwar in einem Tempo, dass einem schwindelig werden könnte.

Wer mit wem schon was hatte siehst du im Video:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)