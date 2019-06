Newcomer Pötzelsberger führt Sommergespräche

Ab 5. August starten um 21.05 Uhr auf ORF 2 die "Sommergesprächen" 2019. ZiB-Newcomer Tobias Pötzelsberger sind im Rahmen der Ibizia-Berichterstattung bei der stundenlangen Live-Berichterstattung die Herzen der Zuschauer zugeflogen. Er übernimmt von Nadja Bernhard und Hans Bürger das ORF-Mikrofon.

Sein Chef, ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom, streut dem Neo-Moderator Vorab-Rosen: "Es macht mich sehr stolz, dass einer aus dem zuletzt so bewährten jungen Team der ORF-2-Information nun auch die "Sommergespräche" führen wird. Tobias Pötzelsberger wird dabei unter Beweis stellen: Er kann auch Interview."

Pötzelsberger freut sich auf Königsdisziplin

Tobias Pötzelsberger: "Wenn das Interview die Königsdisziplin des politischen TV-Journalismus ist, dann sind die 'Sommergespräche' quasi die Königin Mutter dieses Formats. Ich habe für die 'ZiB', vor allem aber in meinen Jahren in Salzburg unzählige politische Interviews geführt und Live-Debatten geleitet – aber die 'Sommergespräche' sind natürlich eine andere Herausforderung. Ich nehme sie gerne an und freue mich sehr über diese Chance und das Vertrauen."

Alle Termine

5. August: Liste Jetzt12. August: NEOS19. August: FPÖ26. August: SPÖ2. September: ÖVP

