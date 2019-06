Jetzt ist es fix! Wendler zieht ins "Sommerhaus"

Seit Monaten wird spekuliert, welche Promis heuer ins "Sommerhaus der Stars" einziehen. Endlich gibt es Gewissheit! RTL hat die Kandidaten offiziell verkündet.

Menowin ist auch dabei

"Freuen" darf man sich etwa auf den 46-jährigen Schlagersänger Michael Wendler ("Sie liebt den DJ") und seine Freundin Laura (18). Die beiden werden wohl aufgrund ihres hohen Altersunterschieds für besonders viel Gesprächsstoff sorgen.

Ebenfalls auf der Kandidatenliste stehen der Menowin Fröhlich und seine Lebensgefährlich Senay Ak. Der ehemalige "DSDS"-Kandidat hatte in der Vergangenheit mit Drogenskandalen und Gewaltausbrüchen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Nino de Angelo hat abgesagt

Mit dabei sind auch der Ex-Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce (50) und Model Kate Merlan (32), die mit Nino de Angelo kurzzeitig liiert war. Der Schlagersänger zieht jedoch nicht wie anfangs behauptet, ins "Sommerhaus" ein.

Weitere Kandidaten sind "Lindenstraße"-Star Willi Herren und Ehefrau Jasmin, Schauspielerin Jessika Cardinahl (53, Ottos schöne Kino-Liebe aus "Otto – Der Film") mit Architekt Quentin Parker (65), die "Love Island"-Reality-Teilnehmer Elena Miras (27) und Mike Heiter (27), das "Goodbye Deutschland"-Reality-Pärchen Steffi (46) und Roland Bartsch (47) sowie die "Bachelor in Paradise"-Reality-Darsteller Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25).

Worum geht's?

In der RTL-Show müssen sich acht Promipaare für maximal 20 Tage in einer Villa in Portugal mit ihren Mitbewohnern arrangieren. Jeden Tag müssen bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Wer bis zum Ende durchhält, winkt ein Hauptgewinn von 50.000 Euro.

Die 4. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" startet am Dienstag, den 23. Juli 2019, 20:15 Uhr (7 Folgen).

