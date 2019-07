Kein Hintern ist sicher im Sommerhaus der Stars

Das Konzept ist pures Reality-TV-Gold: Acht B- bis Z-Promi-Paare werden in ein versifftes Ferienhaus in Portugal gesteckt und mit beengter Wohnfläche, stressigen Ekelprüfungen und niedrigen Hygiene-Standards zur Weißglut getrieben. Der Zoff ist vorprogrammiert, und je derber er ausfällt, desto mehr fühlt sich das Publikum unterhalten. Besonders dann, wenn es nicht nur zwischen den Pärchen, sondern auch zwischen den jeweiligen Partnern kracht...

Immer wieder zerbrechen Beziehungen am Aufenthalt im "Sommerhaus der Stars". Die neue Staffel ist gerade mal zwei Folgen alt (die aktuelle Episode wird am 30. Juli auf "RTL" gezeigt, ist aber schon jetzt auf "TV Now" verfügbar), doch es gibt bereits einige heiße Anwärter auf eine baldige Trennung.

Die Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" 2019:

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: die Kandidaten

Wieso sind die eigentlich zusammen?

Schon Erfahrung mit dem Schlussmachen haben die "Love Island"-Promis Mike Heiter und Elena Miras. Vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter (am 1. August 2018) hatten die beiden w.o. gegeben, sich danach aber wieder versöhnt. Nun fliegen zwischen Elena und Mike wieder kräftig die Fetzen. Doch es ist ein andere Beziehung, die sich den Titel "Most likely to split" verdient.

Wahre Abgründe tun sich nämlich zwischen Jessika Cardinahl und ihrem Partner Quentin Parker auf. Mehr als zehn Jahre sind die beiden schon ein Paar. Wie Jessika das aushalten konnte, ist mittlerweile eine der brennendsten Fragen im Sommerhaus.

Er fasst gerne Hintern an und will damit nicht aufhören

Denn in Folge zwei outet sich Quentin als Po-Grapscher aus Leidenschaft. Steffi Bartsch fasst er im Vorübergehen an den Hintern und sieht sich danach bemüßigt, ihr samt Ehemann Roland sein Verhalten zu erklären. Mit seinen "großen Händen" würde er am liebsten alle Bewohnerinnen des Sommerhauses betatschen, meint Quentin, das mache er nun mal gerne.

Steffi und Roland sind erstmal baff. Die Situation eskaliert erst, als Quentin seine Vorlieben mit Menowin Fröhlich bespricht. "Mach das bei meiner Frau und du kriegst Probleme", warnt Menowin den grapschenden Architekten.

Die besten Bilder aus Episode eins:

Sommerhaus der Stars 2019: 1. Sendung 23.7.2019

Arm- und Beinbruch

Am Ende hält es es der Sänger nicht mehr aus, mit Quentin im selben Raum zu sein. Auf der Terasse versucht sich Menowin zu beruhigen. Quentin gönnt ihm jedoch keine Auszeit. Die "Aussprache" vor der Tür endet beinahe in einer Schlägerei.

Menowin droht Quentin Prügel an, der 65-Jährige zeigt sich jedoch unbeeindruckt. Er sei in einem Internat aufgewachsen, dort habe man ständig gekämpft, erklärt der Architekt. Dem Publikum legt er danach detailliert dar, wie er Menowin zur Strecke bringen würde – erst mal den Arm brechen, dann ein Bein...

Jessika Cardinahl distanziert sich übrigen von Quentins Verhalten. Sie will von den anderen Sommerhaus-Bewohnern nicht für sein Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen werden und bittet darum, man möge sich doch als eigenständige Person betrachten.

Auch Quentins Erlaubnis, Menowin dürfe Jessika beim Verabschieden "am Arsch packen", stößt bei ihr auf wenig Gegenliebe. "Ich würde keinen Mann respektieren, der mir aufn Hintern klopft", so die 54-Jährige.

Der Wendler hat nur einen Hintern gern

Völlig unbeeindruckt von der ganzen Affäre sind Michael Wendler und Laura Müller. Der Schlagersänger kann nämlich nur an einen Hintern denken, und der gehört seiner 18-jährigen Freundin. Vor den Augen von Willi und Jasmin Herren wird dann auch gleich auf das fragliche Hinterteil geklatscht...

Die zweite Episode von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 wird am Dienstag, 30. Juli, um 20.15 auf "RTL" ausgestrahlt.





