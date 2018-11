Stößt Vanessa Mai zur Jury von "The Voice Kids"?

Erst posiert sie neben dem "The Voice Kids"-Schriftzug am Set der Castingshow, dann nimmt Vanessa Mai sogar in einem der roten Stühle platz, die für die Jurorinnen und Juroren reserviert sind. Backstage-Führung für einen prominenten Fan der Show oder gar Begehung einer neuen Wirkungsstätte? Mai will es auf Instagram nicht verraten.

Die Jury für "The Voice Kids" 2019 steht jedenfalls schon fest. Stefanie Kloß (Frontfrau der Band Silbermond), Mark Forster, The BossHoss und Lena-Meyer Landrut suchen im kommenden Jahr nach jungen Gesangstalenten. Erstmals sind vier rote Stühle besetzt, womöglich kommt für Vanessa Mai aber noch ein fünfter hinzu. Steigt die Sängerin tatsächlich bei der Castingshow ein, könnte sie freilich auch ein anderes Aufgabengebiet bekommen.

Schlagerstar Vanessa Mai

(lfd)