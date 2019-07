Stunt-Legende bei Dreh von DC-Serie verunglückt

Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal "TMZ" berichtet, probte das Team von Warren Applby gerade einen Stunt mit einem Auto, bei dem sich das Fahrzeug seitlich drehen sollten.

Der eigentlich schon hundertfach durchgeführte Routineeinsatz verlief auch wie geplant. Doch es löste sich ein extra ans Auto angeschweißtes Metallteil und traf Appleby am Kopf. Dabei erlitt der erfahrene Profi so schwere Verletzungen, dass er noch am Weg ins Krankenhaus daran starb.

Jahrelange Erfahrung

25 Jahre lang koordinierte Appleby Stunts für zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen. Neben seiner Arbeit an "Titans", die auf Netflix zu sehen ist, sorgte er auch bei "The Bridge", "The Strain" und unlängst bei "Es - Kapitel 2" für die Action.

