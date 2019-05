"Big Bang Theory"-Finale rührt Fans zu Tränen

Fast zwölf Jahre und 279 Folgen brachten uns Leonard, Sheldon, Howard, Rajesh und Penny uns zum Lachen. Am Donnerstag fand die preisgekrönte Serie in den USA ihr Ende.

Nicht nur bei den Fans flossen viele Tränen – auch für die Darsteller war das Finale sehr emotional. "Und das war es, Leute. Jetzt fühlt es sich so verdammt echt an", schrieb Kaley Cuoco (33), die in der Serie Penny verkörpert, mit einem weinendem Emoji auf Instagram.

Wer nicht wissen will, was in der letzten Folge passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen! ACHTUNG SPOILER!

Sheldon und Amy gewinnen einen Nobelpreis, der kaputte Aufzug wurde endlich (!) repariert. Und Penny? Die leidet natürlich nicht an Durchfall, sondern ist schwanger. Für Rajesh gab es eine ganz besondere Überraschung: Er konnte endlich bei einer Frau landen - nämlich bei Sarah Michelle Gellar. Am Ende sitzen alle auf der Couch und essen chinesisch.

Hierzulande ist die zweite Hälfte der finalen Staffel im Sommer 2019 auf ProSieben zu sehen.

"The Big Bang Theory" wurde mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet.

So reagierten die Fans auf das Serienfinale

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)