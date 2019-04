Sie spielt in "The Crown" Prinzessin Diana

Auf den eigenen Social Media Kanälen wurde am Dienstag bekanntgegeben, wer in der vierten Staffel der beliebten Serie in die Rolle der bürgerlichen Diana Spencer schlüpfen wird, die durch ihre Heirat mit Prinz Charles zur Prinzessin von Wales wurde.



Die royale TV-Ehre fällt der bislang recht unbekannten Emma Corrin zu. "Prinzessin Diana war eine Ikone und der Effekt, den sie auf die Welt hatte, ist nach wie vor genauso tiefgründig wie inspirierend", sagt die englische Schauspielerin über ihr Rollenvorbild. "Ich werde alles dafür geben, ihr gerecht zu werden".

Bis sie als Diana zu sehen sein wird, dauert allerdings noch ein bisschen. Fans der Serie warten nach wie vor auf den Start der dritten Staffel, die noch 2019 anlaufen soll.

