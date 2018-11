"The Kominsky Method": Älterwerden in Hollywood

Eine neue Comedyserie von "The Big Bang Theory"-Macher Chuck Lorre ist in den Startlöchern: Die Rede ist von "The Kominsky Method", eine achtteilige Single-Camera-Serie mit Oscar-Preisträger Michael Douglas in der Hauptrolle.

In der neuen, sechsteiligen Netflixserie verkörpert er den in die Jahre gekommen Filmstar Sandy Kominsky, der früher mit Hollywoodgrößen á la Jessica Lange zusammengearbeitet hat. Weil er keine Rollen mehr bekommt, unterrichtet er seit einiger Zeit in einer Schauspielschule, die er mit seinem besten Freund und Manager Norman (Alan Arkin) leitet.

Eines Tages lernt Sandy dort die hübsche Studentin Lisa kennen, die - für seine Freunde überraschend - "nur" 15-20 Jahre jünger als er ist. Doch unbeschwert ist sein Leben trotzdem nicht: Erst stirbt eine gute Freundin, dann findet der Schauspiellehrer auch noch heraus, dass er an Inkontinenz leidet. Gemeinsam mit Norman versucht er die Probleme des Älterwerdens zu meistern.



Altersgebrechen, Emotionen und Schmäh

Wer auf "Grace & Frankie" oder "Blumige Aussichten" steht, wird "The Kominksy Method" lieben. Auch in dieser Comedyserie werden ernste Themen wie Altersgebrechen, Krankheit oder Sterben auf die Schippe genommen, ohne dabei ins Lächerliche abzudriften. Dabei wird nicht nur geblödelt, sondern es gibt auch viele emotional berührende Momente. Die Schauspiellektionen mit den jungen Nachwuchsschauspielern dienen als heiter-skurrile Auflockerungen.

Schauspielerisch überzeugt allen voran Michael Douglas, dem die Rolle wie die Faust aufs Auge passt. Zielgruppe ist ganz klar: 40+, doch auch die jüngeren Streaming-Fans werden mit der Serie etwas anfangen können.

Trailer zu "The Kominsky Method"



Die Single-Camera-Serie besteht aus acht 30-minütigen Folgen und startet am 16. November auf Netflix.

Welche neuen Serien und Filmen noch im November starten, erfahren Sie HIER.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)