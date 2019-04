Wenn die Musik zum blanken Horror wird

Dass der Weg zum umjubelten Musiker nicht nur eiserne Disziplin, sondern auch eine hohe Schmerzgrenze voraussetzt, wurde bereits im Oscar-prämierten Drama "Whiplash" augenscheinlich. Für die Kunst muss man leiden. Auf Netflix ist das nun wörtlich zu verstehen.

Charlotte (Allison Williams, die schon in "Get Out" für Gänsehaut sorgte) freundet sich mit Lizzie (Logan Browning), dem neuen Star ihrer ehemaligen Schule an. Die Begegnung der beiden jungen Frauen artet in einen verstörenden Horrortrip aus. Der wird im ersten Trailer von "The Perfection" bereits angedeutet. Achtung, mit Vorsicht zu genießen.

"The Perfection" ist ab 24. Mai auf Netflix verfügbar.

