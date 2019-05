"GoT"-Star will in neuer Serie den Thron besteigen

Die neue Miniserie "The Spanish Princeess", die auf den Romanen "Die ewige Prinzessin" und "Der Königsfluch" von Philippa Gregory basiert, erzählt die Geschichte der bildhübschen und cleveren spanischen Prinzessin Catherine of Aragon (dt. Katharina von Aragon).

Katharina von Aragon war als erste Frau Heinrichs VIII. Königin von England und Mutter der späteren Königin Maria I. Tudor.

Schon als Kind wurde ihr der englische Thron versprochen. Gemeinsam mit ihrer Hofdame aus Afrika Lina de Cardonnes

(Stephanie Levi-John), reist Catherine also nach London, um Prinz Arthur zu heiraten. Als dieser jedoch plötzlich verstirbt, scheint der Traum vom Thron geplatzt sein.

Ans Aufgeben denkt Catherine aber nicht: Stattdessen versucht sie die Aufmerksamkeit des charismatischen und eigensinnigen Prinz Harry auf sich zu lenken. Der soll nämlich eines Tages als König Heinrich VIII. den Thron besteigen ...

Trailer zu "The Spanish Princess"



Mit "Game of Thrones"-Star Charlotte Hope

Ähnlich wie in "Downton Abbey" oder "The Crown" geht es auch in "The Spanish Princess" um persönliche Intrigen, königliche Machtkämpfe, politische Rivalitäten und Affären. Zum hochkarätigen Cast zählen unter anderem Hauptdarstellerin Charlotte Hope (bekannt als Myranda in "Game of Thrones") als Katharina, Harriet Walter ("The Crown") als Margaret Beaufort sowie Laura Carmichael ("Downton Abbey") als Maggie Pole.

Bei "The Spanish Princess" handelt sich um die dritte Serienadaption der Romanreihe von Philippa Gregory nach "The White Queen" und "The White Princess".

"The Spanish Princess" startet am 5. Mai auf dem Amazon-Channel "Starzplay".

Voraussetzung für "Starzplay" ist eine bestehende Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Preis: 4,99 Euro pro Monat ohne Paketbindung, monatlich kündbar. Der Channel kann 14 Tage kostenlos getestet werden.

HIER stellen wir Ihnen sechs weitere großartige Serien bei Starzplay vor.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)