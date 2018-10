Zombiejäger Rick schreibt rührenden Abschiedsbrief

Neun Staffeln lang kämpfte er sich in der Rolle des Rick Grimes durch den Zombie-verseuchten Süden der USA, nun nimmt Andrew Lincoln seinen Hut. Den Journalisten, die von der ersten Stunde an über die Serie berichtet haben, ließ der Schauspieler zum Abschied eine emotionale Botschaft zukommen.

"Danke... dass ihr mit uns auf diese Reise gegangen seid", schrieb er (via "Digital Spy"). "Für neun Jahre voll Angst, Herzschmerz, Wut und, seien wir ehrlich, Mumm, den ihr bewiesen habt, indem ihr die bislang 115 Episoden überstanden habt."

"Dafür, dass ihr versteht, dass sich die Geschichte trotz der hohen Anzahl von Untoten darum dreht, was es bedeutet, am Leben zu sein. Eine Geschichte über Hoffnung, Familie und Freundschaft. Leute, die nichts gemein haben, entdecken, dass sie alles gemein haben. Verbunden in ihrer Suche nach Menschlichkeit und einem Ort, den sie zuhause nennen können. Eine Geschichte, die jetzt vielleicht relevanter ist als zu der Zeit, als wir begonnen haben."

The Walking Dead

Wilder Ritt und rote Machete

Den Part des Rick nennt Lincoln in dem Brief "die aufregendste, herausforderndste und befriedigendste Rolle meiner Karriere" und "das größte Abenteuer meines professionellen Lebens."

"Es war ein wilder Ritt, geprägt von der Beziehung zwischen der Show und den Fans der Show", fügte der Schauspieler hinzu und spielte dann noch auf die digitale Mini-Spin-off-Serie "Red Machete" an, die den Weg der titelgebenden Waffe vom Baumarktartikel zum Endzeit-Werkzeug beleuchtet: "Bis sich unsere Wege wieder kreuzen. Bleibt ruhig und tragt eine rote Machete mit euch rum."

In der aktuellen neunten Staffel, die derzeit auf AMC ausgestrahlt wird, ist Rick noch in zwei Folgen zu sehen, dann endet Andrew Lincolns "The Walking Dead"-Ära.





