Tickets für die Premiere von "Game of Thrones"

Die Saga neigt sich dem Ende zu. Sehnsüchtig erwarten die Fans von "Game of Thrones" das große Finale der Hitserie. "Heute"-Leser kommen mit ein wenig Glück in den Genuss, die erste Episode der achten Staffel schon früher als alle anderen zu sehen.

Infos zum Gewinnspiel:

5 x 2 Tickets für

die SKY Premiere der ersten Folge der finalen Staffel GAME OF THRONES in englischsprachige Originalfassung

am Montag, 15. April 2019

im Gartenbaukino (Parkring 12, 1010 Wien)

Vorstellungsbeginn: 19 Uhr

Vor Ort kann man bei der SKY X Kostüm-Challenge mitmachen: Zeigen Sie, zu welchem Königshaus Sie stehen und tragen Sie durch Ihre Kreativität zu einem echten "Kino-Serien-Erlebnis" bei. Ob als Khaleesi oder als weißer Wanderer – alle verkleideten Gäste können an der großen Sky X "Kostüm-Challenge" teilnehmen und haben die Chance auf ein kostenloses Sky X 3-Monats-Abo.

Wer hierbei gewinnt, taucht komplett in die neue Sky X Streaming-Welt ein und verpasst keine Folge der achten Staffel. Alle, die am Abend des Screenings im Gartenbaukino verkleidet erscheinen und ein Foto davon mit #SkyXGoT auf Instagram posten und @SkyX folgen, haben eine Gewinnchance.

Das Gewinnspiel ist bis 12. April 2019 (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

