Topmodel Knuppe ist auf Puls 4 die Heidi

Mit Franziska Knuppe (44) baut "Austria's Next Topmodel" in der mittlerweile 9. Staffel wieder auf jenen Glamfaktor, der ANTM in den letzten Staffeln eindeutig gefehlt hat. Alleine schon ihre eigene "Entdeckung" ist aus jenem Stoff, aus dem Modelträume gemacht werden, war es doch Designer Wolfgang Joop persönlich, der die damals 23-Jährige in einem Kaffeehaus in Potsdam ansprach.

Der Rest ist Geschichte, Knuppe zierte die Cover von "Elle", "Vogue" und "GQ" und lief für Joop, Thierry Mugler, Lagerfeld und Co. Sie weiß also, wovon sie spricht, wenn sie die Moderation und den Juryvorsitz bei ANTM übernimmt. An ihrer Seite sitzen Fashion-Stylist Sascha Lilic und wechselnde Gastjuroren.

In der neuen Staffel kehrt die Show nach einem Abstecher zu ATV nicht nur wieder zu Puls 4 zurück, sondern auch zu den eigenen Wurzeln. Denn nach drei Staffeln, in denen Burschen und Mädchen antreten konnten – und IMMER ein Bursch gewonnen hat –, kämpfen in der neuen Staffel bei "Girls only" nur mehr die Mädels um den Titel. Die neuen Folgen laufen ab 10. September immer dienstags um 20.15 Uhr auf Puls 4.

(red)