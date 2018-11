Mystery Science Theater 3000 kehrt zurück!

Es gibt Filme, die sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Die meisten schlechten Filme sind allerdings schlichtweg schlecht. Was also tun, um diesen grottigen Z-Movies doch noch einen Mehrwert abzugewinnen? Nun, eine Möglichkeit besteht darin, sie gnadenlos durch den Kakao zu ziehen.

Weltraumschrott

Auf diesem Konzept basierte die Serie "Mystery Science Theater 3000" (1988-1999) des US-Comedians Joel Hodgson. Er schlüpfte in die Rolle der Raumstation-Putzkraft Joel Robinson, die von verrückten Wissenschaftlern genötigt wird, sich im All die schlimmsten Filme aller Zeiten zu Gemüte zu führen. Unterstützt wird Joel dabei von den Robotern Gypsy, Crow T. Robot und Tom Servo.

Die Zuschauer nehmen quasi hinter dem Reinigungs-Astronauten und seinen Freunden im "Mystery Science Theater 3000" platz. Diese kommentieren den in voller Länge gezeigten Film mit bösen Witzen und obskuren Kommentaren.

Neue Staffel

Netflix reaktiviert das Format nun mit sechs neuen Episoden. "The Day Time Ended", "Atlantic Rim", "Lords of the Deep", "Mac and Me", "Killer Fish" und "Ator - The Fighting Eagle" sind auf dem Prüfstand und bilden die zweite Staffel des Serien-Reboots. Season eins lief 2017 mit Jonah Ray in der Hauptrolle. Patton Oswalt ("King of Queens") ist als verrückter Wissenschaftler zu sehen.

Am 22. November ist "Mystery Science Theater 3000" auf Netflix verfügbar.





