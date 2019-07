Uma Thurmans Tochter ist "Stranger Things"-Star

Viele Fans, die sich die neuen Folgen bereits angesehen haben, freuen sich über Casting-Neuzugang Maya Hawke. Die 20-jährige Jungschauspielerin gibt in der Fantasy-Serie die smarte Robin, die gemeinsam mit Steve in der neu errichteten Mall in der Eisdiele "Scoops Ahoi" Eis verkauft.

Dabei sammelte sie bereits in den ersten beiden Folgen viele Sympathiepunkte. Soviel sei verraten - sie wird im Lauf der dritten Staffel noch eine wichtige Rolle übernehmen.

Gute Schauspiel-Gene

Der hübschen jungen Frau wurde die Schauspielerei allerdings schon mit in die Wiege gelegt. Ihre Eltern sind die Hollywood-Stars Uma Thurman und Ethan Hawke. Vor ihrer Rolle in "Stranger Things" war Maya unter anderem schon in Quentin Tarantinos "Once Upon A Time in America" zu sehen. Eine große Karriere dürfte also vor ihr liegen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)