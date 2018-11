Waldbrände zerstören Kulissen von "Westworld"

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben bereits tausende Gebäude zerstört. Auch das Set der erfolgreichen Sci-Fi-Serie "Westworld" ist betroffen, wie der "TMZ"-Fotograf John Schreiber via Twitter mitteilte:

"So traurig für die Fans von 'Westworld' und 'Dr Quinn Medice Woman'. Die Paramount Ranch, die als Kulisse für viele Filme und Serien diente, ist vollständig abgebrannt. Verletzt wurde niemand, da die Dreharbeiten zur dritten Staffel noch nicht begonnen haben.

Hauptdarstellerin Evan Rachel Wood kann es kaum fassen: "Das ist furchterregend. Ich trauere um die verlorene Geschichte und bin erstaunt, dass die Kirche noch immer steht.", schrieb sie auf Twitter. Das Posting hat sie inzwischen gelöscht. Auch das Haus, in dem die US-Version der Kuppelshow "Der Bachelor" ist laut "Entertainment News" in Flammen aufgegangen.

We are sorry to share the news that the #WoolseyFire has burned Western Town at #ParamountRanch in Agoura. We do not have any details or photos, but it is our understanding that the structures have burned. This area is an active part of the incident and we cannot access it. pic.twitter.com/oC4n7KR8ZT