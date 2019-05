Neuer Held und ESC-Flair im 1. "Westworld 3"-Trailer

Das Finale von "Game of Thrones" ist ausgestanden, nun wechselt HBO von Mittelalter-Fantasy zu dystopischen Zukunftsszenarien. "Watchmen" soll im Herbst starten, die dritte Staffel von "Westworld" ist für 2020 geplant. Um den Zuschauern über mögliche Entzugserscheinungen nach dem GoT-Ende hinwegzuhelfen, veröffentlichte der Sender quasi direkt im Anschluss einen nagelneuen Teaser Trailer von "Westworld".

Der Titel der Serie geht auf einen fiktiven Erlebnispark zurück, einer Art "Jurassic World" mit Robotern und Rollenspielen, in dem man für das richtige Kleingeld zum Helden seiner eigenen Wild-West-Geschichte avanciert. Damit dabei nach Herzenslust geballert werden darf, kommen lebensechte Androiden zum Einsatz, deren vermeintlich fatale Schusswunden in der Werkstatt ausgebügelt werden können.

"Westworld" - Bilder zur Serie

Dolores' Rückkehr

In den ersten beiden Staffeln geht es vor allem darum, ob die Roboter (sogenannte "Hosts") ein Bewusstsein entwickelt haben und daher tagtäglich ungeheure Qualen in der brutalen Scheinwelt durchleben müssen. Der Teaser Trailer von Season drei scheint hingegen außerhalb von Westworld zu spielen.

Der Clip handelt von einem desillusionierten Gangster (Aaron Paul, bekannt aus "Breaking Bad"), der nachts auf Raubzüge geht und dabei schließlich auf eine alte Bekannte der "Westworld"-Fans trifft: Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood), den ältesten aktiven Host des Erlebnisparks.

Neue Episoden im nächsten Jahr

Wann genau die dritte Staffel auf HBO ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Laut Teaser Trailer starten die neuen Folgen im Jahr 2020. Witziges Detail am Rande: Eine Einstellung der Vorschau erinnert dank Dreieck-Design verdächtig an den Song Contest 2019 – zu sehen nach 31 Sekunden des Clips in der linken, oberen Bildecke.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)