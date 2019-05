Wie man online möglichst schnell Drogen verkauft...

Heute ein Nerd, morgen der Boss. Mit diesem Mantra tröstet sich Moritz (Maximilian Mundt) darüber hinweg, dass er an seiner Schule zu den krassen Außenseitern zählt. Sein neuester Einfall könnte ihm jedoch nicht nur Millionen in der Zukunft sichern, sondern ihn auch schon im Hier und Jetzt entlohnen.

Der gewagte Plan: Mit einem gefinkelten Programm Drogen übers Internet verkaufen. Dann würde vielleicht auch Moritz' Angebetete (Lena Klenke), die sich dummerweise in den Dealer der Schule verschaut hat, seine Qualitäten erkennen. Die Ware, also ein Sackerl voll Ecstasy, muss sich der Bursche aber erst in persona vom Dealer (Bjarne Mädel) ums Eck besorgen. Und damit beginnen seine Probleme so richtig...

2017 feierte mit "Dark" die erste deutsche Serie auf Netflix Premiere. Nach dem düsteren Sci-Fi-Format wagen sich unsere Nachbarn nun auch in Comedy-Gefilde. Die Coming-of-age-Story "How to Sell Drugs Online (Fast)" wurde von der Kölner "bildundtonfabrik" produziert und verspricht schon im ersten Trailer großartige Lacher und liebenswert verschrobene Charaktere. Viel Spaß mit der Vorschau:

"How to Sell Drugs Online (Fast)" startet am 31. Mai auf Netflix.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)