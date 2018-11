"Ein Österreich-Tatort kostet 1,5 Millionen Euro"

Über das Anti-GIS-Volksbegehren, die Millionen-Sammelklage und sein Verhältnis zur FPÖ hat ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz im ersten Teil des "Heute"-Interviews gesprochen. Im zweiten Teil erzählt er, was eine Folge "Tatort" kostet und welcher Promi-Schreck bald eine ganz große Bühne erhält.

Herr Wrabetz, im Kampf gegen die GIS-Abschaffer betonen Sie bei jeder Gelegenheit die Unverzichtbarkeit des ORF – und jetzt bröckeln Ihnen die Live-Sportrechte weg. Das muss weh tun!

Wir haben weiterhin ein großes Live-Sportangebot, bester Beweis dafür ist die gerade beginnende Wintersportsaison, aber auch die Fussball-Großevents und Länderspiele oder die Formel 1. Aber es ist schon richtig: Es ist für uns ein Problem, dass wir mit Sportfirmen wie Sky oder DAZN konfrontiert sind, die mit unglaublichen Geldmengen Sport-Rechte aufkaufen und diese dann hinter Pay-Schranken verschwinden lassen. Auch wenn nicht jeder im Publikum Sportfan ist, so sind es doch ganz viele!

Sie haben angekündigt, sich zu wehren. Wie läuft’s?

Es gab gute Gespräche mit Sportminister Heinz-Christian Strache und Minister Blümel. Für die nächsten Wochen sind weitere Treffen mit den Beteiligten der Branche geplant. Ich kämpfe für eine Lösung, wonach bestimmte Sportereignisse zwingend im Free TV übertragen werden müssen – das kann beim ORF sein oder auch bei privaten Sendern. Auf jeden Fall gilt es zu verhindern, dass sich bald jeder Sport-Fan vier, fünf Pay-Abos leisten muss, nur um etwas zu sehen, das er vorher kostenlos anschauen konnte.

"Ein österreichischer 'Tatort' kostet uns ungefähr 1,5 Millionen Euro."

Haben Sie schon wütende Reaktionen von Zuschauern erhalten?

Das Unverständnis ist teilweise schon groß, auch weil die Hintergründe zu wenig bekannt sind. Die Leute glauben, dass wir es irgendwie verschlafen haben, ein paar tausend Euro für die Rechte zur Seite zu legen. Aber dass die Rechte eben 35 Millionen gekostet hätten, wo wir vorher rund 10 Millionen bezahlt haben, das geht in der Diskussion unter. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Pay-TV-Sender ihre aggressive Strategie auf lange Sicht aufrechterhalten können. Ihre Mega-Gebote dienen nur dazu, das Free-TV aus dem Markt rauszuboxen.

Apropos Geld: Die ARD in Deutschland und die SRG in der Schweiz haben in den letzten Jahren buchstäblich die Hosen heruntergelassen in Budget-Fragen. Beide geben im Netz detailliert bekannt, was einzelne Sendungen kosten. Ziehen Sie nach? Was kostet zum Beispiel ein “Tatort”?

Ich habe kein Problem damit, diese Zahlen offenzulegen. Wichtig ist, dass das Publikum auch weiß, wie die Zahlen zustande kommen. Ein österreichischer “Tatort” kostet uns ungefähr 1,5 Millionen Euro. Das scheint auf den ersten Blick viel, aber dann muss man wissen: Eine Folge einer Netflix-Serie hat Produktionskosten von sechs oder sieben Millionen. Oder auch: Ein deutscher Tatort kostet ebenfalls rund 1,5 Millionen. Dort ist die Bevölkerung und damit das Gebührenvolumen aber zehnmal größer – und die Kosten pro Zuschauer im Umkehrschluss zehnmal kleiner.

"Peter Klien bekommt eine eigene Sendung. Voraussichtlicher Titel: 'Gute Nacht, Österreich'"

Man hört, dass Sie für 2019 an neuen Sendungen tüfteln. Können Sie uns schon etwas verraten?

Ich kann bestätigen, dass wir ein neues Late-Night-Format planen: Der Außenreporter von “Willkommen Österreich”, Peter Klien, bekommt eine eigene Sendung. Er wird jeweils am Mittwoch eine Art Wochenrückblick machen. Voraussichtlicher Titel: “Gute Nacht, Österreich”. Weiters starten wir 2019 eine satirische Serie mit dem Namen „Walking on Sunshine“, in der Robert Palfrader einen ORF-Wetterreporter spielen wird. Und dann kommt ein spektakulärer Mehrteiler von David Schalko. Der Filmklassiker aus den 30er Jahren “M - Eine Stadt sucht einen Mörder” ins heutige Wien übertragen.

Und wovon kriegen die Zuschauer in Zukunft weniger?

Amerikanische Serien und Filme wandern ganz stark ins Netz ab, sie werden darum in Zukunft im ORF-Programm eine weniger starke Rolle spielen. Wir werden uns darauf konzentrieren, das Angebot auszubauen, das es nur bei uns gibt. Ziel ist quasi eine “Verösterreicherung”.

Und was erwarten Sie vom ORF-Gesetz, das derzeit in Arbeit ist?

Klar ist: Das Gesetz darf die Situation beim ORF nicht verschlechtern. Der Gesetzgeber soll nicht hergehen und uns verbieten, bestimmte Angebote zu machen. Es ist zum Beispiel absurd, wenn wir unsere Programme im Zeitalter von Netflix nach sieben Tagen wieder von der Mediathek runternehmen müssen. Wir brauchen eine digitale Plattform, einen „ORF-Player“, der die Erwartungen eines modernen Publikums erfüllt und das Angebot des ORF umfassend und convenient im digitalen Raum zugänglich macht. Und wir wollen Web-Only-Fiction- und News-Content produzieren dürfen.

Gibt es hier schon konkrete Ideen, wie Sie die Jungen im Netz erreichen wollen? Vielleicht Kooperationen mit österreichischen Youtubern?

Youtuber zu Fernsehstars zu machen, hat eigentlich noch nirgendwo wirklich funktioniert. Das ist eine eigene Welt – Content, der eben nicht von einem Vertreter eines Rundfunk-Unternehmens produziert wird, sondern von einem Menschen von nebenan. Wir setzen weiter auf unsere Stärken im Bereich der professionellen Unterhaltung.

„Ich hoffe doch sehr, dass es auch ein Leben nach dem ORF gibt!“

Wir führen dieses Interview am Küniglberg, wo gerade fleißig umgebaut wird. Wie gehen die Arbeiten voran? Sind die Kosten noch im Rahmen?

Ja. Gerade haben wir dem Stiftungsrat die Kosten noch einmal ganz genau aufgelistet, es wird bei den geplanten insgesamt 303 Millionen Euro für Sanierung, Um- und Zubauten bleiben. Auch zeitlich sind wir im Fahrplan.

Das ist ihre dritte Amtszeit als ORF-Generaldirektor, am Ende dieser werden Sie 15 Jahre lang in diesem Posten gearbeitet haben. Planen Sie noch einmal anzutreten? Oder anders gefragt: Kann sich ein Alexander Wrabetz ein Leben ohne öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber überhaupt noch vorstellen?

Ich hoffe doch sehr, dass es auch ein Leben nach dem ORF gibt! Aber ich habe momentan so viel zu tun, dass ich noch gar nicht daran denken mag, was ich in drei Jahren mache. Zugegeben: Das war jetzt eine Politiker-Antwort.

Volksbegehren gegen GIS-Gebühren

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: