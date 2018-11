Zieht Lilly Becker endlich ins "Dschungelcamp"?

Lilly Becker soll schon lange eine Wunschkandidatin bei RTL für das erfolgreiche Promi-Format sein. Bereits drei Mal habe die Produktion bei ihr angefragt, berichtet das Klatschmagazin "Closer".

In der in etwas mehr als zwei Monaten anlaufenden, neuen Staffel könnte es nun endlich so weit sein. Laut einem Insider soll man bei RTL bereit sein, ihr 250.000 Euro an Gage zu zahlen.

Kandidaten noch nicht fix

Auch Moderator Daniel Hartwich hat Becker schon öfter als absolute Wunschkandidatin bezeichnet. Die temperamentvolle Ex von Boris Becker würde das soziale Gefüge im Dschungelcamp durchaus beleben.

Bislang sind das aber alles nur Spekulationen. Neben Becker wurden schon Reality-TV-Star Bastian Yotta, Porno-Darstellerin Sibylle Rauch, "Alf"-Stimme Tommi Piper und "Bachelor in Paradise"-Kandidat Domenico De Cicco genannt. Gewissheit darüber gibt es allerdings erst kurz vor dem Staffelstart, wenn RTL die Kandidaten offiziell bekanntgibt.

Dschungelcamp 2018 - Die Siegerin

(baf)