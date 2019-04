12 Besserwisser-Fakten zu "Game of Thrones"

Am 15. April ist es endlich soweit: HBO strahlt die erste Folge der letzten Staffel "Game of Thrones" aus. Seit 2011 wird in Westeros, einem Fantasiereich, das vom England des 15. Jahrhunderts inspiriert ist, um den Eisernen Thron gekämpft. Nur noch sechs Folgen sind ausständig und werden das Schicksal von Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) und Co. klären.

Verabschieden muss man sich danach aber noch nicht von Westeros. Einige Spin-offs und Prequels sind in Arbeit. Welche davon das tatsächlich das Licht der TV-Welt erblicken werden, weist sich in den nächsten Jahren.

Die Romanreihe von George R.R. Martin, auf die Hitserie basiert, bleibt vorerst übrigens unvollendet. Zwei Bände stehen noch aus, das Erscheinungsdatum ist in beiden Fällen ungewiss.



(fh, lfd)