"Meine Hündin hasst meinen neuen Freund!"

Frage von Nadine

Lara-Maria Nestyak, BA

Expertin für Hundeverhalten und -training

Web:

Meine 5-jährige Sheila (Mops) und ich sind unzertrennlich. Ich habe sie vor 4,5 Jahren von einem Paar übernommen, das sich nach ihrer Trennung nicht mehr um Sheila kümmern wollte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir passen super zusammen. Bisher war ich immer Single. Seit ein paar Monaten habe ich jetzt einen Freund.

Das Problem: Sheila hasst ihn. Es wird immer schlimmer. Am Anfang hat sie uns nur angeknurrt wenn er mich geküsst hat. Mittlerweile darf er kaum neben mir sitzen, ohne dass sie zuschnappt. Was kann ich tun? Ich liebe beide und wünsche mir ein harmonisches Leben miteinander. Mein Freund verliert aber langsam die Geduld und hat keinen Bock mehr darauf, nett zu Sheila zu sein. Können Sie mir helfen? Was kann ich tun? Wenn das nicht klappt muss ich mich von meinem Freund trennen oder er trennt sich sicher bald von mir...

Die Antwort

Erstmals möchte ich Ihnen zur Familienerweiterung gratulieren! Leider ist gerade der Start manchmal etwas holprig, alle müssen sich erst kennen und einschätzen lernen. Bevor ich Ihnen Tipps zur geschilderten Situation gebe, empfehle ich Ihnen einen Termin bei einem/r gut geschulten und modern arbeitenden HundeverhaltenstrainerIn.

„Gerade wenn Hunde schon schnappen, ist dies für die Sicherheit wichtig."

Bitte stellen Sie zu Trainingsbeginn sicher, dass Sheila keine Schmerzen hat oder diese behandelt werden. Leider wird es unterschätzt, wie oft Wehwechen zu Verhaltensproblemen

führen.

Aus Trainingssicht sind folgende vier Dinge in Ihrer Situation sehr wichtig:

1. Management

Das bedeutet, das Situationen so gestaltet werden, dass das unerwünschte Verhalten verhindert wird. Das ist sehr wichtig, damit Sheila dieses nicht weiter üben kann. Vor Kuscheleinheiten abends auf der Couch kann sie beispielsweise ein Kaustangerl in ihrem Hundebett bekommen.

2. Im richtigen Moment belohnen

Sheila kann schrittweise lernen, dass Nähesituationen zwischen Ihnen und Ihrem Freund ungefährlich sind und sie keinen Grund hat, dazwischen zu gehen. Dafür muss sie aktuell sicher sehr früh belohnt werden.

Wichtig ist, dass Sie nicht darauf warten, dass Sheila mit dem unerwünschten Verhalten beginnt, sondern dass sie Belohnungen bekommt, wenn sie erwünschtes Verhalten zeigt – Ihr Freund nähert sich und Sheila bleibt entspannt, zack das

gibt ein Leckerchen.

3. Fokus auf positive Sachen legen

Gerade bei Problemverhalten sieht man oft nur mehr dieses. Das ist schade, weil meist sehr viele Dinge ganz toll funktionieren. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Freund, welche Situationen gut laufen und üben Sie diese auch immer wieder. Solche gemeinsamen Erfolgserlebnisse sind für den Beziehungsaufbau unheimlich wertvoll.

4. Umgang mit unerwünschtem Verhalten

Wenn Sheila sich schon anspannt oder sogar zu schnappen beginnt, bleiben Sie möglichst ruhig und nehmen Sie sie neutral aus der Situation heraus. Schimpfen Sie nicht, sie soll Ihren Freund ja nicht mit dem Schimpfen verbinden, sondern mit tollen Sachen.

Wenn es möglich ist, können Sie gleich wieder mit dem Training, also dem Belohnen erwünschter Verhaltensweisen, starten. Sonst geben Sie Sheila und ihrem Freund eine Trainingspause indem sie eine räumliche Trennung schaffen.

Ich wünsche Ihnen, Ihrem Freund und Sheila, dass ihr gemeinsames Training großen Erfolg und in Zukunft entspannte Sofaabende bringt!

Die Frage wurde beantwortet von: Lara-Maria Nestyak, BA; Expertin für Hundeverhalten und -training

Lara-Maria Nestyak ist Expertin für Hundeverhalten und -training und international mehrfach ausgebildet. Sie

arbeitet vorrangig mit Familien, deren Hunde Probleme im Kontext Angst & Aggression zeigen. Sie ist als Referentin in der Ausbildung von HundetrainerInnen tätig und ihre Seminare sind

vom Messerli Institut der Vet Med Wien als Fortbildung für tierschutzqualifizierte HundetrainerInnen anerkannt. Vom Land Niederösterreich ist sie mit der Ausstellung des Hundehalte-Sachkundenachweises betraut.

