Möwe schnappt sich Hund und fliegt mit ihm davon

Verzweifelt suchen Becca Hill (24) und ihr Lebensgefährte aus der Küstenstadt Paignton an der "englischen Riviera" nach ihrem geliebten Vierbeiner "Gizmo". Der braun-weiße Chihuahua wurde am Sonntag vor ihren Augen aus dem gemeinsamen Garten entführt – von einer Möwe.

"Mein Freund hat im Garten die Wäsche aufgehängt, als er plötzlich [die Möwe] im Sturzflug sah", schildert die Engländerin dem Portal "Devon Live". Der Vogel schnappte sich den kleinen Hund und trug ihn auf und davon. "Er hat Gizmo weit weg getragen, bis wir ihn nicht mehr sehen konnten. Ich habe keine Ahnung, ob er fallen gelassen wurde, oder wo er jetzt ist."

"Solche Vorfälle sind sehr selten"

Die Suchaktion am Sonntag in den umliegenden Gärten, Dächern und Bäumen musste leider ohne Erfolg kurz vor Mitternacht unterbrochen werden. Hill hofft nun über die sozialen Medien und über eine auf Hunde spezialisierte Vermissten-Website eine Spur zu ihrem geliebten Fellknäul zu bekommen.

"Das Ganze muss für die Besitzer des Hundes sehr verstören sein. Zum Glück sind solche Vorfälle sehr selten und entsprechen nicht der typischen Verhaltensweise von Möwen", erklärt ein Sprecher der Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) gegenüber "Devon Live".

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rcp)